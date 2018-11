Blumberg Dieses Quartett sucht Kandidaten

Die übrigen CDU-Räte hätten noch keine Entscheidung getroffen, so Selig. Für den CDU-Frontmann ist die "Lokalpolitik die ehrlichste Politik überhaupt". Er lobt die Sacharbeit im Gemeinderat, persönliche Angriffe blieben aus. Und das ist für Selig gut so, denn "schließlich geht es um Blumberg".

Bei der Freien Liste haben Fraktionssprecher Hannes Jettkandt, Sascha Engel und Edgar Blessing bereits im Frühjahr dieses Jahr öffentlich gemacht, erneut in den Gemeinderat einziehen zu wollen. Wer von den übrigen FL-Räten weitermacht oder sich zurückzieht, verrät Jettkandt nicht, weil darüber in der Fraktion noch nicht gesprochen worden sei, da wolle er nicht vorpreschen. Auch bei der FL läuft die Kandidaten-Rekrutierung auf vollen Touren und man habe schon viele interessante Gespräche geführt, so Jettkandt. Voll sei die Liste noch nicht. Und dann sagt Jettkandt noch etwas, das auch alle anderen Fraktionsspitzen unterschreiben würden: "Wir kennen zwar viele Blumberger und sprechen sie an. Wir kennen aber nicht alle. Deshalb kann sich jeder, der mitmachen möchte, an uns wenden."

Um den Fraktionsstatus zu behalten, haben sich SPD und FDP im Laufe der Legislaturperiode zu einer Fraktionsgemeinschaft zusammengeschlossen. Doch die Liebe geht nicht so weit, eine gemeinsame Liste für die Gemeinderatswahl am 26. Mai 2019 zu präsentieren – obwohl Fraktionsvorsitzende Ursula Pfeiffer (SPD) und Werner Waimer (FDP) nach eigenen Angaben gut miteinander können. Pfeiffer, die seit 25 Jahren dem Gemeinderat angehört, ist unschlüssig, ob sie noch einmal antreten wird. Sie will ihre Entscheidung davon abhängig machen, welche Namen sich auf der SPD-Liste finde werden. Wenn auf ihr junge und kompetente Kandidaten auftauchen, möchte sie sich zurückziehen. Und wenn nicht, dann lässt sie sich wohl erneut in die Pflicht nehmen. Ihre SPD-Kollegen Jutta Zöller und Luis Miguel Rocha dos Santos wollen erneut antreten, so Pfeiffer.

Auch Waimer ist wie Pfeiffer ein politisches Urgestein in Blumberg. Er wird sich erneut um das Vertrauen der Wähler bemühen und führt in diesen Tagen viele Gespräche mit potenziellen FDP-Kandidaten – wobei eine FDP-Mitgliedschaft keine Voraussetzung sei, um auf die FDP-Liste aufgenommen zu werden. Einige hätten auch schon zugesagt. Daran sehe man, dass sich die FDP momentan im Aufwind befinde. Schwierig sei es vor allem, an junge Gemeinderatsbewerber zu kommen, sagt Waimer. Das wiederum kann er nicht so recht nachvollziehen, denn mit dem Schulcampus, der Entwicklung der Kindergärten und der Schaffung von Baugebieten stünden in Blumberg doch viele Themen auf der Tagesordnung, die vor allem jüngere Menschen beträfen. Waimer selbst ist alles andere als politikmüde: "Ich denke, ich konnte schon einiges für Zollhaus erreichen, aber es gibt auch noch viel zu tun." Dank des Bundestagsabgeordneten Marcel Klinge sei die FDP jetzt auch wieder sehr gut vernetzt.

Und was macht Einzelkämpfer Hermann Zorbach, dem die SPD-Fraktion den Stuhl vor die Tür gestellt hat und der wohl auch auf keiner anderen Liste einen Platz finden dürfte? Der sagt, dass sein Interesse an Blumberg und der Lokalpolitik noch lange nicht erlahmt sei. Und er weiß, dass er als Einzelkandidat mit einer gewissen Anzahl an Unterstützer-Unterschriften sich zur Wahl stellen lassen könnte. Ob er das tatsächlich vorhat, das lässt er auf Nachfrage aber offen.

Die Tätigkeit ist ehrenamtlich, eine finanzielle Entschädigung gibt es trotzdem. Gesetzliche Grundlage dafür ist die Satzung für ehrenamtliche Tätigkeit Demnach erhalten Gemeinderäte einen monatlichen Grundbetrag von 36 Euro und je Sitzung gibt es 33 Euro. Die Stellvertreter des Bürgermeisters bekommen zusätzlich monatlich 29 Euro. Für die Fraktionsvorsitzenden gibt es einen monatlichen Grundbetrag beträgt 90 Euro. Bei Ortschaftsräten beträgt das Sitzungsgeld 23 Euro.