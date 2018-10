Blumberg Diese starke Botschaft geht ans Herz

Auftritt am 13. Oktober beim Herbstkonzert in der Kirche St. Andreas

Da sieht jemand dem Tod ins Auge und zerbricht nicht daran, weil ihn Gottes Vorsehung und Liebe stark machen – was für eine starke Botschaft.

Dieses Lied erklingt am Samstag, 13. Oktober, beim Herbstkonzert des Männergesangvereins 1860 Blumberg in der St.-Andreas-Kirche (Beginn 17 Uhr) und wird vom Frauenchor des MGV gesungen. Kirchenlieder bestimmen das Programm in der katholischen Stadtkirche, es erklingt aber auch traditionelles Chorliedgut wie Helmuth Löfflers Riport’ a me.