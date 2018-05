Blumberg Die Zahl der Übernachtungen steigt

Auf Erfolgskurs bleibt der Wohnmobilstellplatz in Blumberg, den die Stadt 2013 für 30 000 Euro saniert hat. Mit 5442 Übernachtungen (plus 26,2 Prozent) und 2585 Ankünften (plus 14,8 Prozent) wurde ein neuer Rekord erzielt. Im August 2017 fand ein Treffen mit zehn Wohnmobilen aus dem Saarland statt. Vom 9. bis 13. Mai hat sich ein Club mit 25 Fahrzeugen angemeldet. Die Gebühren für beide Wohnmobilplätze (Blumberg und Achdorf) betrugen von Mai bis Oktober fünf Euro und sonst 4,50 Euro.

Helmut Mirowsky erfuhr auf Nachfrage, dass die Hütte der Holzbaufirma Fluck, die auf der Expo in Mailand ausgestellt war und Fluck dann der Stadt geschenkt hat, so bald wie möglich aufgestellt werden soll. Das Fundament sei schon fertig, sagte Stadtbaumeister Uwe Veit.

Mit der Konus-Gästekarte, die ab drei Übernachtungen gilt, fuhren 1598 Erwachsene und 50 Kinder kostenlos mit der Sauschwänzlebahn, 146 Erwachsene und 26 Kinder nutzten den kostenlosen Eintritt in das Panoramabad.

Gemeinsam mit der Sauschwanzlebahn präsentierte sich die Tourist-Info auf mehreren Messen. Insgesamt wurden mehr als 14 000 Prospekte von Blumberg verteilt.

Radwege

Mitte September 2017 wurde in Blumberg der Startschuss für die kreisweiten Fahrradwegweiser gegeben. Rainer Gradinger bemerkte, nach wie vor fehle ein sicherer Radweg von Fützen/Epfenhofen hoch nach Blumberg. Die als Radweg ausgewiesene Wanne sei viel zu gefährlich. Bürgermeister Keller vergewisserte sich bei Epfenhofens Ortsvorsteher Markus Rösch, dass der Ortschaftsrat sich schon Gedanken mache.

Der Schwarzwald-Baar-Kreis wird zudem einen Fernwanderweg etablieren mit Wasser als Schwerpunktthema. Der Weg startet in Triberg und führt in mehreren Etappen zum Rheinfall nach Schaffhausen. Auf Blumberger Gemarkung verläuft die Tour durch Achdorf über die Schleifenbachwasserfälle nach Blumberg, auf den Buchberg, nach Fützen und über den hohen Randen in die Schweiz.

Stadtrat Selig wies auf die Steigerung von 2015 bis 2017 von rund 7000 Übernachtungen mehr hin, davon entfielen circa 2000 auf den Wohnmobilstellplatz, die restlichen 5000 auf Übernachtungsbetriebe und Privatvermieter. Die örtliche Hotellerie werde an Grenzen stoßen, so Selig, wichtig wäre dann ein neuer Betrieb mit Übernachtung und Verpflegung.

Bürgermeister Keller bekräftigte seine Aussage kürzlich auf dem Pressetermin zum Wanderopening: Blumbergs Vorteil sei ein Mix aus touristischen und gewerblichen Übernachtungen. Ein Übernachtungsbetrieb benötige eine konstante Auslastung. Es liefen bereits Gespräche, er sehe den Bedarf, weil viele Betriebe ihre Gäste auswärts unterbringen müssten. Das Stichwort laute Boarding House. Keller: "Da werden wir nicht locker lassen."