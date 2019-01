Blumberg Die VHS erlebt einen Boom

Blumberg. In Blumberg nutzten im vergangenen Semester 460 Teilnehmer die Angebote in 429 Unterrichtseinheiten, sagte Außenstellenleiterin Cindy Reichmann, für Blumberg sei das eine Steigerung von 30 Prozent. "Wir haben die Decke erreicht", betonte VHS-Leiter Jens Awe, als er mit Cindy Reichmann in Blumberg das Programm für das neue Semester vorstellte.

90 Veranstaltungen der VHS Baar, dazu gehört auch die Außenstelle Blumberg, waren im noch laufenden Semester ausgebucht. Hintergrund für die erneute Steigerung sei zum einen die insgesamt stärkere Auslastung der Kurse und zum anderen einige überaus gut angenommene Vortragsveranstaltungen, sagte ein zuversichtlicher Jens Awe.

In Blumberg werden im neuen Semester 57 Kurse von hoher Qualität angeboten, davon sind 15 neu, war von Cindy Reichmann zu hören. Erstmals ist Benjamina Rösch mit dem Thema Insel der Kontraste, eine Auseinandersetzung mit ihrer Heimat Madagaskar, dabei. Zusammen mit Eberhard Kern spricht sie dabei über die Kontraste auf Madagaskar, über die schulischen und medizinischen Zustände in ihrer Heimat. Ein Kurs der sich mit dem Leitthema "Globales Lernen" beschäftigt, so Cindy Reichmann.