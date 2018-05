Blumberg Die Schwimmbecken sind bereits geflutet

Am Montag wurden die Wasserbecken geflutet, sagte der Schwimmmeister bei einem Gespräch. Habe das Wasser ein gewisses Niveau erreicht, werde die Heizungsanlage dazu geschaltet, so Frank. Das Wasser wird erwärmt und hat bis zur Eröffnung die 24 Grad erreicht. Die Badegäste können sich dann in die "Fluten" stürzen und die Badesaison genießen.

Bis dahin werden die Bauhofmitarbeiter mit dem Mähen der Wiesenflächen, den Pflanzarbeiten, dem Baumschnitt und den Zaunreparaturen beschäftigt sein, schilderte Schwimmmeister Bernd Frank. Der Spielplatz wird eingerichtet, das Planschbecken auf Vordermann gebracht. Die Duschen und Umkleiden werden sich später den Besuchern glänzend präsentieren. Eingerichtet werden außerdem der Kassenbereich und der Kiosk. Die offizielle Eröffnung ist am 19. Mai, 15 Uhr.

Die ersten Besucher des Freibads, Laubfrösche, Kröten und Molche, waren auf ihrer Laichwanderung in den Überlaufrinnen rund um das Schwimmerbecken gelandet. Im Januar fand bereits zwischen Naturschutzwart Manfred Bouillon und Stadtbaumeister Uwe Veit eine "Krisensitzung" hinsichtlich der Rettung der Amphibien statt. Beschlossen wurde, die Tiere aus den Überlaufrinnen zu sammeln, um sie dann ins Riedgelände zu transportieren. Zu den Sammlern gehörte später auch Bernd Frank. Inzwischen sind viele der Tiere gerettet worden. "Wir verfügen mit diesem Pilotprojekt über ein beispielhaftes Rettungsleitsystem für die Amphibien", machte Bouillon deutlich.