Blumberg Die Narretei regiert wieder in Immendingen

Er übergab an Zunftmeister Peter Grieninger eine historische Hexenmaske aus Löffingen, die über 60 Jahre alt ist und damit zu den ältesten in der Fasnachtslandschaft Baar zählt. Die Löffinger Hexengruppe sei 1934 bereits gegründet worden und damit ebenfalls eine der ältesten im Gebiet der Narrenvereinigung.

Gwinner bat darum, die wertvolle Maske in Immendingen in einer Vitrine zu zeigen. Dann erläuterte er noch den Unterschied zwischen badischen und schwäbischen Narren. Während die badischen Narren an der Fasnet "zentnerweise Gutsele" verteilten, habe der Schwabe nur zwei, eins zum Zeigen und eins zum selber Essen... Auch Gwinners lustiges Dreikönigsgedicht durfte nicht fehlen.

Nach Gwinner schritt sein Nachfolger als Landschaftsvertreter für die Baar, Karl-Heinz Zeller zur Tat und moderierte das Häsabstauben, das Hanselewart Sebastian Zimmer im Wasser des Narrenbrunnens vornahm. Keine Säuberung nötig hatte dabei noch das "immer adrette" Gretele. Mit dem Staublappen wurden dann aber das närrische Zepter von Zunftmeister Grieninger, der Tragegurt der Standarte und die Scheme des Hansel zur alten Pracht gebracht. Das Gschell musste geschüttelt, die Scheme des Donaugeists gereinigt werden.

Schemen und Stopfei auf Hochglanz gebracht

"Gib’s dem, dem’s g’hört, des g’hört sich so!" befahl Zeller dem Hanselewart, der die Symbole nach der Säuberung an die Besitzer weiterreichte. Auf Hochglanz gebracht wurden auch die Schemen vom Bumbismale und Mettenbergwieble, die Laterne des Nachtwächters, das Stopfei des Strumpfkuglers, die Schelle des Narrenpolizisten, die Laterne des Nachtwächters, ein Instrument der Narrenkapelle und der "Stecken" des Möhringer Zunftmeisters. Nach der Zeremonie am Narrenbrunnen gab es noch einen Hock im Zunfthaus.