Blumberg Die Kinder wünschen sich Frieden

Nach Liedern von Leonhard Cohen, Michael Patrick Kelly, Xavier Naidoo und Bettina Wegner, die von Anja Schuler und Lina Hipp dirigiert wurden, trug Angelika Dohlien die Geschichte "Das Kind von Aleppo" als Einführung des Chorsatzes "Schattenkinder" vor. Dabei übernahm Gudrun Prillwitz den anspruchsvollen Klaviersatz. Der kleine Charly wünschte sich in einem lustigen Chorsatz eine Harley vom Weihnachtsmann. Dann kam Hans-Jürgen Peter als Knecht Ruprecht draußen aus dem Wald. Der moderne Bub gelesen von Dohlien, gab ihm und dem Christkind alias Tünde Goßtola, freche Antworten. Via Lumina sang dann von Weihnachten für alle und unterschiedlichen Arten des Feierns. Nach der Geschichte von Nathael mit der Trommel folgte als krönender Abschluss "The Little Drummer Boy" mit Tim Wölfle als rhythmischem Solisten. Rektor Bäurer zeigte sich von dem hohen Niveau des Konzerts angetan. "Ihr müsst stolz auf Eure Jugend sein", betonte Angelika Dohlien.

Die jungen Sänger der Realschule wollen Ende März unter Leitung von Lina Hipp und Anja Schuler auf der Leipziger Buchmesse auftreten und zwei oder drei Lieder von Angelika Dohlien vortragen. Sie stellt dabei den ersten Band ihrer dreiteiligen Buchreihe vor.

Anschließend ist eine Fahrt nach Berlin mit einem Auftritt im Bundestag geplant.

Für das Projekt werden Sponsoren gesucht. Nähere Informationen gibt es im Rektorat der Realschule.

Der Erlös aus dem Benefizkonzert wird für das Projekt verwendet.