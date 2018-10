Blumberg Die Geschichte von Spinne und Fliege

Die Jungen und Mädchen fragten den gut aufgelegten Autor, der Malerei und Film studiert hat und jetzt in Hamburg wohnt, sprichwörtlich ein Loch in den Bauch.

Gebannt hörten die Kinder Autor Kai Pannen zu, gerne diskutierten sie mit ihm und ließen sich auch in das Geschehen einziehen. Seine Buchhelden hat er zusammen mit seinen lustigen und neckischen Illustrationen lebendig rübergebracht, so ganz im Sinne der Kinder.

Am Ende gab es Autogramme von Kai Panne, dem Mann vom Niederrhein, wo er einst geboren wurde. Petra Gehringer, Mitarbeiterin in der Stadtbibliothek, freute sich über die rege Teilnahme der Kinder am Geschehen.

Buchautor Kai Pannen wird künftig in Hamburg weitere Kinderbücher schreiben und illustrieren.