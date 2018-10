Blumberg Die Fußballprofis von morgen erleben

Kultclub St. Pauli und Mannschaften aus dem Ausland dabei

Mit Kultclub St. Pauli ein Zweitligist, Grashopper Club Zürich und dem FC Schaffhausen aus der Schweiz, dem AZ Alkmaar aus den Niederlanden, Westham United aus England und Galatasaray Istanbul aus der Türkei ist das Teilnehmerfeld noch hochkarätiger besetzt als bei den bisherigen Turnieren. Rund 150 Fußballjunioren, alle unter 15 Jahren, werden im Bandengeviert der Eichbergsporthalle ihr Können zeigen, viele streben eine Profi-Karriere an.

Damit das Turnier stattfinden kann, sind die Veranstalter um den Förderverein Kickers Schwarz-Gelb in Zusammenarbeit mit dem VfL Riedböhringen und dem SV Fützen auf Unterstützung aus der Bevölkerung angewiesen: vor allem bei der Übernachtung. Allein acht Mannschaften reisen dieses Jahr bereits am Freitag, 7. Dezember, nach Blumberg an, sagt Joachim Jakob vom Vorstandsteam des Fördervereins. Sie brauchen von Freitag auf Samstag sowie von Samstag auf Sonntag eine Übernachtungsmöglichkeit mit Frühstück.