Blumberg Die Flumserberge verlangen einiges ab

Grund waren die teils sehr widrigen Wetterbedingungen, die an den ersten beiden Kurstagen herrschten. Am ersten Tag blieb es nicht aus, dass die Kursteilnehmer teils unter Dauerregen die Abfahrten meistern mussten. Am zweiten Kurstag schwenkte der Dauerregen dann in Schneefall um. Besserung war für den dritten Tag versprochen und Petrus hat dem Skiclub einen Traumtag beschert. Nachdem die Busse bei der Auffahrt in die Flumserberge die Nebeldecke durchbrachen, erlebten die Kursteilnehmer strahlenden Sonnenschein und beste Pistenbedingungen. Die Freude währte leider nur bis zum Blick in die Wetter-App und auf die Vorhersagen für den kommenden Tag. Wie vorhergesagt, so auch eingetreten. Die Sicht am letzten Kurstag war durch den starken Nebel teils bis auf unter 50 Meter begrenzt.