Blumberg Die "Evolution" als Science-Fiction-Thriller

Blumberg (gs). Schwarze Vögel greifen wie in Hitchcocks Film eine Schülergruppe an. Gebannt lauschen 50 Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 b und 7c der Realschule am Donnerstagvormittag dem Autor Thomas Thiemeyer. Der immer im Oktober gefeierte Fredericktag sei ein großes Event, sagte er bei der Begrüßung der aufgeweckten Schar. Es gelang ihm schnell, die Zuhörer in der Stadtbibliothek in eine Mischung aus Lesung und Gespräch zu ziehen. Die Trilogie "Evolution" befasst sich mit Austauschschülern, die durch einen Zeitsprung in die menschenleere Stadt Denver in Colorado geraten sind. So heißt der erste Band im Untertitel auch "Die Stadt der Überlebenden". Thiemeyer war schon als Schüler von der Entwicklung der Lebewesen vom Einzeller über den Saurier bis zum Säugetier fasziniert gewesen, betonte er. Dieses Thema erscheint immer wieder in den rund 20 Büchern, die er inzwischen veröffentlichte. Mit der Aussage "Wir alle sind wegen des gleichen Grundbausteins auch mit den Bäumen verwandt" traf er auf ungläubiges Staunen. Der Mensch sei auch nur ein Übergangswesen, das die Natur durch Luftverschmutzung und Plastikmüll ärgere. In seiner Trilogie befasst er sich deshalb mit der wissenschaftlich untermauerten Frage, was kommt nach dem Menschen? Er sei jedoch kein Science-Fiction-Autor, sondern verfasse spannende Abenteuerromane für Erwachsene und Jugendliche.