Blumberg Die Blumberger Eisbahn soll auch 2019 stattfinden

Vormittags war die Eisbahn unter der Woche täglich von Schulen belegt. Zwölf Schulen mit rund 1400 Schülern kamen zur Eisbahn. Während der 27 Tage besuchten circa 10 000 Personen die Eisbahn und fast 3000 Schlittschuhe wurden verliehen. Wobei viele Besucher sich inzwischen selbst Schlittschuhe gekauft haben. Bewährt hätten sich auch die Öffnungszeiten von 15 bis 20 Uhr sowie 11.30 bis 19 Uhr an Sonntagen. Durch Sponsoring, Umsatzbeteiligung (zehn Prozent) der Bewirtung und 5975 Euro aus dem Schlittschuhverleih bilanzierte Lena Hettich 42 898,89 Euro. Bei Ausgaben von 54 879,03 Euro musste die Stadt mit 11 980,14 Euro einspringen. Nicht in diese Rechnung eingehen Merchandising, also flankierende Werbemaßnahmen durch den Vertragspartner. Die Mitglieder des Ausschusses waren mit dem Ergebnis zufrieden. Ohne Diskussion empfahl der Ausschuss dem Gemeinderat einstimmig, die Neuauflage im Jahr 2019 zu beschließen.