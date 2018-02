Blumberg Dialektreicher Wortwitz mit Esprit

Blumberg-Riedöschingen. Ingfried Rothermund führte mit viel Witz und Humor durch das Programm und war mit seinen "Gschichtli" einmal mehr eine eigene Nummer.

Nach dem Einmarsch des Narrenvereins mit der Aufführung des Vulkantanzes eröffneten die Ministranten als jüngste Akteure traditionell das Programm und gaben mit ihren acht Sketchen beim Doktor sehr amüsant die neuesten medizinischen Erkenntnisse zum Thema Wechseljahre, Verdauungsbeschwerden oder Alkoholismus zum Besten, wobei auch US-Präsident Trump sein Fett abbekam.

Nach seiner Premiere vor zwei Jahren stieg Michael Weber als "Klausi" wieder in die Bütt und lieferte eine brillante Fortsetzung seiner St.-Pauli-Odyssee, nach der er sich fortan als geläuterter Zuhälter seinen "Mausis" fügt. Unter der Leitung von Corinna Hornung wirbelten anschließend die Damen des FC Riedöschingen zur flotten Musik "Gatsby kiss the sky" mit ihren glitzernden Hüten und Krawatten über die Bühne und begeisterten die Zuschauer. Die Tücken des Älterwerdens zeigten Anja Grabs und Alexandra Hilbert von den Landfrauen sehr amüsant in ihrem Sketch als vergessliches Ehepaar bei ihrem Ausflug mit dem Rollator.