Blumberg Diakon verliert starke Worte über das Kreuz

Blumberg. "Ich sehe im Islam keine Bedrohung für das christliche Abendland – schon gar nicht sehe ich diese Bedrohung in den muslimischen Migranten und Flüchtlingen, die derzeit die Gemüter bewegen. Wenn das christliche Europa bedroht sein sollte, dann durch ein schwaches Christentum, nicht dadurch, dass Andersgläubige in die Nachbarschaft ziehen." Diese bemerkenswerten Sätze hat Daniel Johann, derzeit Diakon in Engen, in einem Interview gesagt. Der junge Mann wird am morgigen Sonntag, 23. September, um 19 Uhr beim Lobpreisgottesdienst eine Ansprache zum Thema "Das Kreuz" halten.