Blumberg Der Wirtschaftstag ist ein Zugpferd

Die bereits angemeldeten 400 Teilnehmer – voriges Jahr waren es insgesamt 450 – wertet IHK-Geschäftsführer Thomas Albiez als herausragend. Üblich seien bei Veranstaltungen in Städten vergleichbarer Größenordnung 150 Menschen, sagte Albiez. Mit Referent Klaus-Jürgen "Knacki" Deuser konnte erneut ein bekannter Referent für den Wirtschaftstag gewonnen werden, so Lena Hettich.

Der ehemalige Hochleistungssportler gilt als einer der Wegbereiter der Comedy-Szene. Mit seinem Format NightWash, für das er den deutschen Comedypreis erhalten hat, habe er das Sprungbrett für eine Generation deutscher Comedians aufgebaut. Sein Thema "Wie Humor erfolgreich macht"

Der siebte Blumberger Wirtschaftstag ist am 18. Mai um 19 Uhr in der Blumberger Stadthalle. Wer noch teilnehmen will, sollte sich sputen.

Weitere Informationen: Anmeldungen unter Telefon 07702/5 11 06 oder per E-Mai an Standortmarketing@stadt-blumberg.de

■Zollamt Bargen: Ein Höhepunkt war für IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez der erfolgreiche grenzübergreifende Kampf für den Erhalt des Zollamts Bargen. Im April waren es zwei Jahre, dass am Zollamt Bargen eine grenzübergreifende Demonstration stattfand, zu der die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg, Hochrhein-Bodensee und Reutlingen zusammen mit Schweizer Wirtschaftsverbänden, Politikern, Bürgermeistern und Abgeordneten aufgerufen hatten.

■Straßenbau: Bürgermeister Markus Keller würdigte auch den Einsatz der IHK für den Straßenausbau, für die B 523 und die B 27-Ortsumfahrungen Blumberg-Zollhaus und Randen. Blumberg sei mit seiner Lage an der Schweiz und drei angrenzenden Landkreisen dringend auf eine bessere Straßenanbindung angewiesen.

■Zusätzlich Personalstelle für Wirtschaftsförderung: Bürgermeister Keller teilte mit, in der Stadtverwaltung wurde der Bereich Wirtschaftsförderung und Standortmarketing um 0,5 Stellen erweitert, die halbe Stelle übernimmt Alexandra Bouillon nach ihrer Rückkehr, die andere 0,5 Stelle habe Lena Hettich inne. Sie wollten das Innenstadtmarketing verstärken.