Blumberg Der Spielenachmittag findet großen Anklang

Das Programm für 2018 ist in Vorbereitung, gab Daniela Frieß bekannt. Geplant sind unter anderem ein Vortrag des Ehepaars Deepe aus Blumberg über "In 99 Tagen um die Welt", ein Selbstverteidigungskurs für Frauen allen Alters und ein Schlemmerabend. Die Musicalfahrt soll zu "Der Glöckner von Notre Dame" nach Stuttgart führen.

Nadine Zülke-Schautzgy sollte für zehn Jahre Vorstandsarbeit die Biene der Landfrauen überreicht bekommen, doch das Insekt war noch nicht eingetroffen.

Heidrun Suchalla vom Bezirksvorstand freute sich, bei ihrem Ortsverein zu sein. Durch Gemeinschaft könne viel bewegt werden, stellte sie fest. Die Landfrauen bieten nicht nur Fort- und Ausbildungen an. Sie sorgten auch für die Verbesserung der Mütterrente. Der an diesem Abend verhinderte Ortsvorsteher Dirk Steuer ließ ausrichten, für ihn seien die Landfrauen im Ort sehr wichtig. Das habe sich wieder beim Dorfjubiläum gezeigt. Im Anschluss feierten die Landfrauen in froher Runde Advent.