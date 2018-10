Blumberg Der Schwarzwaldhof ist erneut das Ziel von Vandalismus

Blumberg (blu). Gegen den Zaun des Schwarzwaldhofs in Blumberg rollten am Wochenende fünf Kabeltrommeln, die ihn beschädigten, meldet Bereichsleiter Andreas Pöschel. Festgestellt wurde die mutwillige Beschädigung des Zauns am Montagmorgen, sagte Bereichsleiter Andreas Göhring auf Nachfrage, den Schaden, den er bei der Polizei angezeigt hat, schätzt er auf 1200 Euro.