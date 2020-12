Blumberg Der Schwarzwaldhof hat Jubiläum

Blumberg. Angefangen hat alles am 1. Januar 1965 mit dem Erwerb der kleinen Traditionsmetzgerei Faller in der Tevesstraße in Blumberg durch die Lutz Fleischwaren KG. Nur vier Jahre später baut Lutz am südlichen Stadtrand für 2,5 Millionen D-Mark eine Fleisch- und Wurstwarenmanufaktur mit Schlachthaus, Rauchturm, Verwaltungsgebäude und Verkaufsladen auf insgesamt 1400 Quadratmetern Fläche. 1970 beginnt die Produktion. Das neue Werk floriert und wächst, der Umsatz steigt permanent. Unter der Leitung von Direktor Karl-Heinz Blum reiht sich ein neuer Bauabschnitt an den nächsten, bis sich die Fläche in seiner vier Jahrzehnte andauernden Ära schließlich auf 17 000 Quadratmeter vergrößert hat. Ende der 1980er-Jahre steigt das Werk in Blumberg mit einem Jahresumsatz von 82 Millionen D-Mark zum größten Betrieb der Lutz Fleischwaren KG auf.