Blumberg Der Garten wird zum Gemälde

Den Speiseplan, der ohne Wurst und Fleisch besteht, ergänzen die Gemüse, von Kohlrabi und Fenchel über Gurken, Tomaten und etwas später dann Mangold, Brokkoli und Blumenkohl. Alles wird selbst verarbeitet, gegessen, eingelagert und eingefroren.

Seit 25 Jahren beschäftigt sich Manfred Dötzkirchner mit seinem Garten, dass er inzwischen 81 ist, sieht man ihm überhaupt nicht an. "Als wir anfingen, wussten wir nicht, wie wir es machen sollten", schildert seine Ehefrau rückblickend, da habe ihr Mann gesagt, er wolle den Garten einfach so anlegen wie er früher einen Geschenkkorb gestaltet habe. "Und Geschenkkörbe habe ich viele gemacht", ergänzt ihr Gatte, der von 1962 bis 1992 in Blumberg ein gut frequentiertes Lebensmittelgeschäft als Familienunternehmen geführt hat.

So akribisch und sorgfältig, wie er seine Geschenkkörbe, von denen heute noch viele Menschen in Blumberg schwärmen, gerichtet hat, so akribisch gestaltet er seinen Garten, in dem seine Frau mithilft.

So sind die erwähnten kulinarischen Leckereien eingebettet in ein grünes Idyll, das fast schon einem kleinen botanischen Garten gleicht. Eine Mischung aus Sträuchern, Blumen, Wein und Bäumen. Die Farben reichen vom Violett der Alium-Pflanzen und dunkelblauen Bauernlilien zum Rosa, Weiß und Rot der Rhododendren und den gelben Sternlilien, Labsal für das Auge und für die Insekten. Jeder Monat hat seine eigenen Farben, "der März und der April waren nur gelb", schildert Brigitte Dötzkirchner.

Sein Garten ist für Manfred Dötzkirchner Erfüllung und Leben, wie er es ausdrückt. So ein Garten bedeutet andererseits Arbeit, Arbeit, die er eher als Verwirklichung und nicht als Pflicht empfindet. Bis zu zehn Stunden täglich ist der frühere Kaufmann in seinem Garten, je nach Wetter. Besonders anstrengend sei ihm Herbst das Abräumen des vielen Laubs, räumt er ein.

An den heißen Tagen derzeit muss er viel gießen, mehr als 400 Liter täglich, die er seinem Regenwasserteich entnimmt. Gegossen wird mit Gießkannen, von denen er mehrere in einem Schubkarren transportiert. Manfred Dötzkirchner achtet auf jedes Detail, wie früher in seinem Lebensmittelgeschäft und bei seinen Geschenkkörben.