Blumberg Den Ruhestand genießt er daheim und ebenso auf Reisen

Blumberg-Opferdingen. Wilhelm Mogel ist ein echtes Opferdinger Kind. Heute wird er 80 Jahre alt. 1939 kam er im kleinen Talemer Dorf zur Welt und wuchs mit noch zwei Schwestern auf. In Eschach besuchte er die Schule, und nach dem Schulabschluss folgte die Mitarbeit in der elterlichen Landwirtschaft. "Das war einfach so, ich war ja der einzige Sohn," erinnert er sich.