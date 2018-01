Blumberg Das Landleben hat auch seine Vorzüge

Auch die Ortschaftsräte werden in diesem Jahr wieder zupacken. Mess kündigte an, dass er und seine Kollegen den Platz ums Wasserrad herrichten wollen. Außerdem planen sie, dort unter einem noch zu bauenden Dach drei Glocken aus dem Fundus der Dorfkirche aufzustellen. Zurzeit sind diese Zeugnisse der Achdorfer Kirchengeschichte in der Scheune eines Mitbürgers eingelagert. Apropos Einsatz: Gerhard Auer und Lothar Rehm werden den Umbau der Gasbeleuchtung in der unteren Eichberghütte auf Photovoltaik fortsetzen und abschließen, sobald das Wetter mitspielt. 2025 wird zum Festjahr in Achdorf werden, dann wird das Dorf auf eine 1250-jährige Geschichte zurückblicken können. Wer zu dem Jubiläum alte Fotografien und am besten auch die dazugehörigen Geschichten beitragen möchte, soll sich bei Ortsvorsteher Mess melden. Mit Blick auf Markus Keller und die im Jahr 2025 Jahr stattfindende Bürgermeisterwahl meinte der Ortschef trocken: "Wir hoffen, uns keine Gedanken über den Schirmherren machen zu müssen."

Achdorf zählte 2017 447 Einwohner, im Jahr zuvor waren es 445 gewesen. Davon leben 185 in Achdorf (186), 96 (92) in Aselfingen, 25 (23) in Überachen, 66 (65) in Eschach und 75 (79) in Opferdingen. Das Durchschnittsalter liegt bei 45,9 Jahren (46,6). 2017 gab es in Achdorf vier Geburten, zwei Eheschließungen und vier Todesfälle. Von den Einwohnern haben 33 ein Alter von 80 Jahren und darüber. Für Ortsvorsteher Mess machen die Zahlen deutlich, dass die Orte im Tal eine konstante Einwohnerzahl haben: "Wir können auf jeden Fall sagen, dass wir nicht an Vergreisung leiden und am demografischen Niedergang aussterben."

