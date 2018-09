Blumberg Das Land fördert die Museumsbahn

Keller schilderte die schwierige Ausgangssituation im Vorfeld, als sie in der Saison 2011/12 die Museumsstrecke erstmals seit ihrer Inbetriebnahme im Jahr 1977 sperren mussten, weil die Spurweite nicht mehr gestimmt habe. In diesem Zusammenhang habe es auch einen Wechsel bei der Betriebsleitung gegeben. Seit 2013 fahre die Stadt mit eigenen Fahrzeugen, "da sind wir wesentlich flexibler, ehrenamtlich war das zum Teil nicht mehr zu bewerkstelligen", sagte Keller.

Seit der Änderung hin zu einer GmbH hätten sie vieles ausprobiert, unter anderem mehr Fahrtage, doch dabei habe sich gezeigt, dass sich die Fahrgastzahlen nur auf die Züge verteilen. Die Sauschwänzlebahn sei in Deutschland die zweitgrößte Museumsbahn, sie hätten auch ermittelt, welche Auswirkungen die Bahn für Blumberg habe.

Jährlich zähle die Bahn rund 100 000 Fahrgäste, in Blumberg gebe es nicht Betten für alle. Der Schwarzwald-Baar-Kreis, aber auch Übernachtungsbetriebe im Landkreis Waldshut, profitierten davon. Keller: "Wir versuchen, die Bahn in das 21. Jahrhundert zu bringen", dazu zählten Ingenieurs- und Erlebnisfahrten wie der Westerntag für neue Zielgruppen.

Die Fördermittel in Höhe von 112 500 Euro aus dem Tourismusinfrastrukturprogramm werden in den Oberbau der Blumberger Sauschwänzlebahn investiert. Im einzelnen werden damit auf der Museumsstrecke zwischen Blumberg und Weizen Schwellen bei Epfenhofen getauscht, sagte Cilly Dutty von den Bahnbetrieben Blumberg auf Anfrage, ferner werde der Oberbau auf der Brücke beim Großen Stockhaldetunnel erneuert, Deutschlands einziger Kreiskehrtunnel. Schließlich werden am Lokplatz am Bahnhof Blumberg-Zollhaus beim Wasserkran eine Ölauffangrinne eingearbeitet und das alte Material herausgeholt.