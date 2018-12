Blumberg Das Krippenspiel hat bereits Tradition

Das Interesse war groß, Pfarrerin Gabriele Remane begrüßte in der Kirche fast 100 Interessierte.

Die Besucher und Kinder erfreuten sich in diesem Jahr an einer besonderen Form des Krippenspiels. Mit einem Schattenspiel mit zuvor gestalteten Scherenschnitten wurde von der Geburt des Jesus-Kindes in der Krippe erzählt. Mit sichtlicher Freude lasen die Kinder dazu die Geschichte, was sie zuvor mit Sybille Crispi und Petra Wölfle einstudiert hatten. Kinder aus der evangelischen Kindertagesstätte Buchbergarche sangen dazu ein Lied von Tieren, die mit zur Krippe kamen. Der Gottesdienst wurde musikalisch mitgestaltet von der Gruppe Kumbaya. Aus deren Mitte schieden Christoph und Clemens Pfeiffer aus, da sie in absehbarer Zeit ihr Studium beginnen. Unter Beifall wurden sie am Ende des Gottesdienstes verabschiedet. Vier Jahre lang hatten die beiden Mitglieder in beeindruckend synchroner Weise auf zwei Cajon die Gruppe "Kumbaya" rhythmisch begleitet.

Zur Erinnerung an das Krippenspiel bekamen alle ein kleines Geschenk: Scherenschnittanhänger aus Olivenholz.