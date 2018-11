Blumberg Das Gewerbe benötigt weitere Flächen

Die städtischen Projekte

Bürgermeister Markus Keller hat gestern Abend im Gemeinderat seine Pläne für die wichtigsten städtischen Projekte vorgestellt. Jetzt liegt der Ball bei den Stadträten, die ihre Änderungswünsche in der nächsten Gemeinderatssitzung vorbringen werden. Bei der übernächsten Sitzung soll der Haushalt dann verabschiedet werden.

In seiner Haushaltsrede machte Keller klar, dass die lokale Wirtschaft in den vergangenen Jahren Millionen von Euro in den Standort Blumberg investiert habe und dass sich weitere hohe Investitionen abzeichneten. Da gelte es für Verwaltung und Gemeinderat, die Weichen richtig zu stellen. Zentrale Punkte seien dabei der Breitbandausbau, die Ortsumfahrungen von Randen und Zollhaus und es gelte, dem Gewerbe neue Flächen zur Expansion anbieten zu können. Für den Rathauschef ist es außerdem notwendig, die Wohninfrastruktur auszubauen. Und zwar in der Kernstadt und in den Ortsteilen.

Dafür müssten neue Wohngebiete ausgewiesen werden, Mietwohnungen dürften auch nicht vergessen werden. In dieser Beziehung tue sich ja bereits etwas mit den Geschossbauten an der Vogtgasse und an der Hauptstraße. Und dem Ziel, allen Generationen in Blumberg ein lebenswertes Leben zu ermöglichen, werde durch den Spatenstich für ein zweites Pflegeheim im Juli dieses Jahres dokumentiert.

Weitere 60 Pflegeplätze sprechen für Keller eine klare Sprache, sie seien notwendig.