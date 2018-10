Blumberg Das Gasthaus Ochsen ist Geschichte

Das Ortsbild von Kommingen hat sich entscheidend geändert. Das Gasthaus "Ochsen" wird derzeit abgerissen und gehört damit endgültig der Vergangenheit an.

Blumberg-Kommingen. Wo es bisher stand, soll ein zweigeschossiges Holzhaus entstehen. Eines der ältesten Häuser im Ort: Das die Ortsmitte prägende Gebäude ist über 300 Jahre alt geworden und zählte zu den besseren Häusern. Einen Schankbetrieb gab es in Kommingen seit Ende des 15. Jahrhunderts. Am 16. Mai 1826 wurde auf Anordnung der Hofdomänenkammer in Karlsruhe die "Tafernenwirtschaftsgerechtigkeit" zum Verkauf ausgesetzt. So steht es in Gottfried Sauters Dorfchronik "Kommingen auf dem Randen" zu lesen. Mathias Fluck ersteigerte das Recht und nannte seine Schankwirtschaft "Zum Ochsen". Bis 1943 war das Gasthaus im Besitz der Familie Fluck. Der letzte Besitzer Julius fiel in Leningrad. Bis 1950 war der Ochsen geschlossen. Der Besitz war inzwischen in das Eigentum einer Schwester von Julius namens Amalie, verheiratete Sauter, übergegangen.

Treffpunkt für ganz Kommingen: Seit 1970 betrieben Erika und Hermann Sauter das beliebte Gasthaus. Es war bis zum Bau des Gemeinschaftshauses der Treffpunkt der Komminger. Im geräumigen Saal fanden Hochzeiten und andere Feierlichkeiten statt. Bis 1959 führte der Kirchenchor an Weihnachten und Dreikönig seine Theaterstücke auf. Im Saal fand auch in jeder Saison die Fastnacht statt. In nicht mehr zählbaren Vereinssitzungen wurde im Ochsen das Dorfleben gestaltet.