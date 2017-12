Blumberg Das Aufstiegsspiel bleibt unvergessen

Blumberg. Erfolge, Rückschläge, Auf- und Abstiege sowie Meisterschaften gepaart mit einem vielfältigem sozialem Leben, spiegeln die acht Jahrzehnte Vereinsgeschichte wieder.

Als 1937 eine 20-köpfige begeisterte Fußballschar den damaligen FC Blumberg im Herrengarten gründete, war dies der Startschuss zu einer bewegenden Vereinshistorie. Mit der Umbenennung zum TuS Blumberg machten sich die Blumberger Fußballer ab Mitte der 1950er Jahre einen unvergessenen Namen.

In der Saison 1958/59 wurde unter Trainer und späteren Ehrenmitglied Helmut Bouillon die Meisterschaft in der II. Amateurliga (heutige Landesliga) gefeiert. Als Vizemeister stieg man 1960 in die neu gegründete Schwarzwald-Bodenseeliga auf. In der damals dritthöchsten Deutschen Spielklasse ging auch der Stern des bekanntesten Blumberger Fußballers Dieter Koulmann auf.