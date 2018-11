Blumberg Dank an Erika Zwink für Einsatz

Berufsleben noch einmal Revue passieren lassen

Pflegedienstleiterin Kirsten Cebandt wünschte der Kollegin in Versform Zeit für alle wichtigen Dinge des Lebens. Geschäftsführer Markus Leichenauer erinnerte daran, dass Erika Zwink zunächst in der hauswirtschaftlichen Pflege, dann aber schnell auch im Pflegedienst eingesetzt wurde.

Dank ihrer Flexibilität war sie oft als Springerin unterwegs. Zum Schluss musste sie sich in die moderne Digitaltechnik einarbeiten, was ihr manches Kopfzerbrechen gemacht habe. Oft habe sie Freude in die Sozialstation gebracht. Seit Ende August baut sie die Überstunden ab und tritt demnächst die Altersteilzeit an. Bei den Herausforderungen habe sie sich belastbar gezeigt, betonte Leichenauer. Er könne die Probleme mit der neuen Technik nachvollziehen, erklärte der neue Vorsitzende der Sozialstation, Reinhold Engesser. Er wünschte Erika Zwink zum Abschied Wohlbefinden sowie Zeit für Entspannung.