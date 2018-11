Die Damenmannschaft des FC Ried­öschingen kann aktuell auf großen Zulauf mit einigen Neuzugängen auch aus der eigenen Jugend bauen. Die stark verjüngte Mannschaft überzeugt in der Bezirkliga mit guten Leistungen und geht auf Rang sechs in die Winterpause. Mit Jasmin Schuhwerk, Nina Fluck und Sarah Mink stießen drei Talente aus der eigener Jugend hinzu. Mit Janette Adler und Karina Rode aus Tengen schlossen sich zwei weitere Mädchen vom SV Mühlhausen dem FC an. Unser Bild zeigt (von links) Karina Rode, Janette Adler (vom FC Mühlhausen), Trainer Thomas Pfeiffer, Jasmin Schuhwerk (eigene Jugend), Karina Schorpp (Co-Trainerin), Nina Fluck (eigene Jugend), Daniela Huber (Spielerin und Co-Trainerin) und Sarah Mink (eigene Jugend). Foto: Herrmann