Blumberg Coronavirus: Die Ausgangssperre und ihre Folgen

Kein Zusammenhang mit den Skitouren nach Ischgl

Weshalb die Coronavirus-Fallzahl mit 22 Infizierten gerade in seinem Dorf so hoch ist, darüber will er nicht spekulieren. Denn um eine auf Fakten basierende Antwort geben zu können, müsste er genau wissen, wer sich wann und wo angesteckt hat. Einen Zusammenhang mit den Skitouren nach Ischgl sieht er aber auch.

Laut Fricker haben sich sehr viele Riedböhringer nach Bekanntwerden des ersten Corona-Falls in ihrer Heimatgemeinde freiwillig beim Gesundheitsamt gemeldet und sich testen lassen. Wo viel untersucht wird, wird natürlich auch viel gefunden. Das könne doch auch eine Erklärung für die vergleichsweise große Zahl an Covid 19-Infizierten in dem Kardinal-Bea-Dorf sein.

Auch Frickers Stellvertreter Thomas Meister unterstreicht, dass mit Schuldzuweisungen sehr vorsichtig umgegangen werden müsse. Er spüre bei seinen Mitbürgern ein großes Maß an Verunsicherung. Derweil ist die Zahl an bestätigten Coronafällen in Blumberg nicht mehr angestiegen. Das Gesundheitsamt meldete am Mittwoch genauso viele Infizierte in Blumberg wie am Dienstag, nämlich 29.

Der Riedböhringer Arzt Michael Walter hat für sein Umfeld festgestellt, dass sich die Menschen an die Vorgaben des Landes und an die aus dem Blumberger Rathaus halten. Das Krisenmanagemnt von Bürgermeister Markus Keller und seiner Verwaltung lobt der als kritischer Kopf bekannte Mediziner ausdrücklich. "Keller hat meiner Meinung nach aufgrund der Zahlen keine andere Wahl gehabt, als eine Ausgangssperre zu erlassen." Zu dem einen Riedböhringer, den das Blumberger Rathaus angezeigt hat, weil er trotz verhängter Quarantäne durch Dorf spazierte, fällt Walters Kommentar gewohnt deutlich aus: "Der Dummheit sind keine Grenzen gesetzt."

Die in Form einer Allgemeinverfügung erlassene Ausgangssperre ist von der Stadtverwaltung am Mittwochvormittag noch einmal überarbeitet worden. Neu aufgenommen wurde unter anderem, dass Tierärzte ihren Aufgaben nach wie vor in Riedböhringen nachgehen können. Bürgermeister Markus Keller hat noch einmal deutlich gemacht, wie sehr er mit sich gerungen hat, ehe er die Ausgangssperre auf den Weg brachte: "Das war die schwierigste Entscheidung in elf Jahren als Bürgermeister von Blumberg."