Blumberg Corona-Krise: Riedböhringer fühlt sich von Arzt abgewiesen

Die Entwicklung: Den Urologen rief er an. Der Arzt habe ihm geraten, Tabletten zu nehmen und im schlimmsten Fall ins Krankenhaus zu gehen. Eigentlich hätte sich der Patient eine Untersuchung gewünscht. Er war nach eigenen Aussagen empört. Als Schuldigen macht er Blumbergs Bürgermeister Markus Keller aus, weil der Bürgermeister in der Zeitung und im Fernsehen mitgeteilt habe, dass in Riedböhringen so viele Menschen infiziert seien. Nachdem die Stadt Blumberg über Riedböhringen am 1. April auch noch eine Ausgangssperre verhängt habe, habe es aus den Nachbarorten viele negative Reaktionen gegeben. "Viele haben uns angeschaut, als ob wir alle infiziert wären." Der 58-jährige Mann kann dies nicht verstehen. Was ihn auch schmerzt: Wenn er nach Blumberg gehe, mit Mundschutz und Handschuhen, werde er schief angeschaut.

Bürgermeister Markus Keller erklärte dazu auf Anfrage, die Zahl der Infizierten sei Grundlage und Bestandteil für die Rechtsverordnung gewesen, es sei seine Pflicht gewesen, die Öffentlichkeit zu informieren.

In der betroffenen Arztpraxis schilderte ein Arzt die Situation der Praxen im Corona-Modus. Zu dem Fall selbst wollte er nichts sagen, erklärte der Arzt mit Verweis auf seine Schweigepflicht. Es gebe in der Gemeinschaftspraxis derzeit reduzierte Kapazitäten. Um ein höheres Patientenaufkommen zu vermeiden, arbeite immer nur ein Arzt. Wenn sich ein Risikopatient melde, den er sehen wolle, würde er immer einen Termin außerhalb der Sprechstunde vereinbaren. Patienten einzubestellen mache nur Sinn, wenn man ein Problem auch lösen könne. Wenn bei Steinen in einem Organ Tabletten nicht helfen würden, brauche man eine Röntgendiagnostik und damit eine Überweisung.