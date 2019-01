Blumberg Cooles Vergnügen auf Kufen

Blumberg. Auf 425 Quadratmetern Eisfläche hat sich dieses Event zu einem Treffpunkt für Jung und Alt entwickelt. Über 10 000 Besucher nehmen dieses Abenteuer auf Kufen jährlich wahr. Das winterliche Freizeitangebot hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einem festen Bestandteil in der Eichbergstadt etabliert.

Vom erfahrenen Kufenflitzer bis zum kleinen Anfänger sind auf der immer polierten Eisfläche Generationen zu finden. Die Mischung aus Sport und Spaß findet in allen Altersklassen großen Anklang. An der Ecke Hauptstraße/Winklerstraße entwickelte sich diese Einrichtung nicht nur für die gesamte Familie zu einem abwechslungsreichen Miteinander. Mit den Kufen unter den Füßen kann man in eine ganz eigene Welt eintauchen und das Treiben an der frischen Luft genießen.

Freundlicher Service