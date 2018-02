Blumberg "Comic Held rettet die Narrenwelt"

Am Marktplatz war am meisten los, hier staute der Umzug immer ein wenig. Grund: Narrenpräsident Dieter Selig und sein Vize Marc Lengsfeld hielten hier Mikrofone in der Hand und berichteten Wissenswertes über die Zünfte oder freien Gruppen. In der Stadthalle wurde schließlich die Prämierung vorgenommen. Ein Jury hatte darüber zu entscheiden, wer das Umzugsmotto "Ein Comic-Held rettet die Narrenwelt" am besten umgesetzt hat.

Mit der Prämierung der Besten endet traditionell das Unterhaltungsprogramm in der Stadthalle, das sich an den großen Umzug in Blumberg anschließt.

Bei den Gruppen landete der Kinder-Kegel-Clan aus Riedböhringen auf Platz drei, auf Rang zwei kam die Talemer Benjamin-Blümchen-Garde und den Sieg holte sich der Seppelwaldverein, dessen Mitglieder als Wecker verkleidet an der Uhr gedreht haben. Bei den Wagen gewannen die Bächli-Narren aus Blumberg-Riedböhringen.