Blumberg Christen im Raum feiern Weihnachten

Die evangelische Stadtpfarrerin Gabriele Remane sprach in ihrer Predigt an Heiligabend in der festlich geschmückten Kirche über die Vorbereitungszeit bis zur Geburt Christi und die Engel, Gottes Boten, die er zu den Menschen geschickt habe. Weihnachten sei die Zeit, in der "wir neue Kräfte geschenkt bekommen", die Zeit, in der "in uns Mut wächst, neue Wege zu gehen". Es ist die Zeit, in der uns die Augen geöffnet werden und wir erkennen, wer wir sind, geliebt von Gott, ohne Ausnahme.

Gegen Mitternacht hatte die Stadtpfarrerin zur Christmette, dem Lichtergottesdienst zur Heiligen Nacht eingeladen, zu dem sich zahlreiche Gläubige einfanden. Am zweiten Feiertag hielt Remane im Pflegeheim Haus Eichberg eine Andacht zusammen mit den Pflegebedürftigen und den Pflegekräften.

Bei den Alt-Katholiken sagte Pfarrer Stefan Hesse in seiner Predigt an Heiligabend in der Johanneskirche in Kommingen, dass er immer wieder gerne Weihnachten mit seiner Familie feiere. Er könne aber auch die Weihnachtsmuffel verstehen, denen an Weihnachten alles ein bisschen zu viel sei: Zu überfrachtet mit althergebrachten Bräuchen und zu vielen Kalorien. Es bestehe die Gefahr, dass dieses eigentlich wunderbare Fest ausgehöhlt werden kann. Die Sorgen des Alltags seien gerade an den Festtagen deutlich zu spüren. Die Bibel gebe keine einfachen Antworten auf die schwierigen Fragen des Lebens. Nicht privat und nicht für die Gesellschaft. Was man stattdessen in der Bibel finden könne, sei die Begegnung mit Jesus, die Freude und inneren Frieden schenken kann.

Der alt-katholische Amtsbruder Guido Palazzari aus Blumberg wünschte den Gottesdienstbesuchern über den traditionellen Gruß: "Frohe Weihnachten!" noch von Herzen "einen heftigen krippalen Infekt". Damit sie sich infizieren lassen mögen an der frohmachenden Botschaft des Kindes in der Krippe. Besonders anfällig sei man, wenn man die Kälte in den menschlichen Beziehungen spüre und wenn einem die Kälte in der Leistunsgesellschaft bewusst werde. Das Ansteckungsrisiko sei dann groß, wenn man nicht mehr immun sei gegen Fragen wie "Wozu bin ich auf der Welt, was macht mein Leben sinnvoll und gut". Anfällig sei man auch, wenn man nicht mehr alles schlucken möchte, was an Lieblosigkeit und Ungerechtigkeit in der Welt geschehe. Durch die Begegnung mit den Kind in der Krippe möchte Palazzari nicht krippe-krank, sonder krippe-gesund werden und andere mit der Gesundheit anstecken.