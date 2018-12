Blumberg Chöre für "Kinder der Welt"

Blumberg (wst). Es ist ein umfangreiches Projekt, das in den vergangenen Jahren bei der ausgebildeten Opernsängerin gewachsen ist, die in ihrem Haus in Fützen verschiedene Musikinstrumente und Gesang unterrichtet und das "Ensemble Via Lumina" leitet, dessen Mitglieder sie von Anfang sehr bei dem Projekt unterstützen.

Das Völkerverständigungsprojekt besteht aus einem dreibändigen Werk, dessen erster Band zur Buchmesse Leipzig im März erscheinen wird sowie einem musikalischen Teil, zu dem ein Gesamtchor gehört, der im Einzelnen aus dem Projektchor der Realschule Blumberg und dem "Ensemble Via Lumina" besteht. Sie laden die Bevölkerung zu einem Konzert ein, das am Mittwoch, 12. Dezember, in der Stadthalle Blumberg stattfindet. Beginn ist um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten. Die Spenden werden für den nächsten Schritt in diesem Projekt verwendet.

Angelika Dohlien will ihre Botschaft hinaus in die Welt tragen, mit Gesang und geschriebenem Wort. Der erste Band zu diesem Projekt wird auf der zweitgrößten deutschen Buchmesse in Leipzig von dem Projektchor der Realschule und dem "Ensemble Via Lumina" vorgestellt. Mit dem Geld sollen die Fahrt- und Unterbringungskosten finanziert werden. Dort ist der Gesamtchor für zwei Programmpunkte angemeldet.