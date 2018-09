Blumberg Chinaböller dramatisieren die Lage

Als Protokollant war Matthias Lohberger im Einsatz. Alarmiert wurde per Funk. Die einzelnen Abteilungen standen zwar an ihren Standorten bereit, wussten aber nicht, wo geprobt wird. "So konnten wir die Abteilungs übergreifende Zusammenarbeit ausprobieren", sagte Stefan Band. Er dramatisierte die Lage zusätzlich durch Chinaböller. Die Kläranlage sei ein besonders spannendes Übungsobjekt, weil hier Gefahrgut lagere. Säuren, Öle, Gasbehälter ließen das Löschen mit Wasser im Innern des Gebäudes zunächst nicht zu. Es hätten sich giftige und hochexplosive Gase bilden können.

Rauch schränkt die Sicht deutlich ein

Durch den Rauch war die Sicht deutlich eingeschränkt. Unterirdisch ist der Gebäudekomplex zudem sehr unübersichtlich.

Vorsichtshalber hatte Markus Binninger den Strom abgeschaltet. Die beiden Atemschutztrupps zu je vier Personen aus Blumberg und Achdorf hatten deshalb Mühe, etwas zu erkennen. Ansprechpartner für die Atemschutzträger war Klaus Hettich. Ihnen wurde eingeschärft, immer vier Mann sollten zusammen bleiben. Nachdem auch das letzte gefährliche Gefäß aus der Halle geborgen war, wurde das Gebäude gelüftet. Ein Trupp begab ich in den Keller und einer ins Obergeschoss, um den Rauch abziehen zu lassen.

"Alles klappte bestens", freute sich Peter Frey am Probenende. Das Wasser wurde aus einem Hydranten auf dem Gelände und der Wutach entnommen. Norbert Rösch und seine Leute schützen die Rückseite des Gebäudes. In der Einsatzzentrale vor dem Eingangstor liefen die Fäden zusammen. "Die Führungskräfte verschafften sich schnell einen Überblick über die verzwickte Lage", lobte Stefan Band. Er zeigte sich sehr zufrieden mit dem Übungsverlauf.