Blumberg Cego-Spiel hält den Kopf fit und macht Spaß

Als Siebzehnjähriger wurde Willy Schweigler im Oktober 1941 zum Wehrdienst eingezogen und erlebte so als junger Mann die Grausamkeiten des Krieges. Verletzt und krank kam er 1945 nach der Gefangenschaft in seinen zerstörten Heimatort zurück. Am 28. November 1953 heiratete er die Reichenauerin Albina Bärthele, die Familie wurde durch eine Tochter und zwei Söhne bereichert.

Einige Jahre arbeitete Willi Schweigler in der Schweiz, bevor er als Zuchtwart für die "ADM" in der ganzen Region tätig wurde.

Viele Jahre war er für die SPD im Blumberger Gemeinderat und war bei vielen Projekten und in unterschiedlichen Ausschüssen engagiert. So bei der Flurbereinigung, den Bau des Gemeinschaftshauses 1963 und den Neubau der Randener St. Stephanus-Gedächtniskapelle. Während dieser Zeit und bis zum Bau der Blumberger Christus-Kirche Ende der 1970er Jahre war er Mitglied des altkatholischen Kirchengemeinderats.