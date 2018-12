Blumberg Bunt und laut wird es wieder werden

Im Super-Markt Thomas Philipps ist es Pascal Martz, der für die Standaufsicht zuständig ist. Zu seinen Kunden gehörten auch Katrin Specker und Thomas Marxer, die jedes Jahr zwischen 50 und 100 Euro für Feuerwerkskörper ausgeben. Das gehöre einfach zu einer zünftigen Silvesterfeier dazu. Und in diesem Jahr sei bei ihnen eine große Silvesterparty angesagt.

Der Ansturm sei bereits bei der Freigabe der pyrotechnischen Gegenstände zu Geschäftsbeginn enorm gewesen, so Geschäftsinhaber Martin Arndt. Auch in diesem Jahr werde ein noch größerer Umsatz im Bereich der Feuerwerkskörper erwartet.

Bei Lidl, Aldi und Netto ging es ähnlich zu. Die Angebote für ein zünftiges Feuerwerk liegen zwischen drei und 50 Euro. Wie der Verbraucher mit der Pyrotechnik umgeht, ist die eine Sache, die Feinstaubbelastung der Umwelt beim Abbrennen der Feuerwerke eine andere, war von einigen Kunden zu hören. Auch der Geräuschpegel sei dabei nicht zu unterschätzen, hieß es aus der Schar der Käufer.

Die Polizei ruft zur Besonnenheit beim Umgang mit der Pyrotechnik auf. Zu viele Unfälle seien in der Silvesternacht immer zu verzeichnen. Die Brand- und Unfallgefahr in der Silvesternacht müsse deutlich verringert werden. Heute, am letzten Tag des Jahres, werden die Stände für Feuerwerkskörper nochmals aufgefüllt. Die Discounter und Super-Märkte sind für einen erneuten Ansturm gerüstet.