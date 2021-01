Blumberg Bürgermeister: Wer erwischt wird, wird angezeigt

Blumberg (blu). Unsere Meldung vom 9. Januar über die illegale Müllentsorgung bei den Wertstoff-Containern am Sportzentrum sorgt für viel Diskussion. Bei der Stadt gingen zahlreiche Beschwerde-anrufe über die Zustände im Bereich der Glas- und Kleidercontainer ein, sagte Bürgermeister Markus Keller. "Es ist mehr als ärgerlich", betonte Keller. Da gehöre schon eine gewisse Abgebrühtheit und Dreistigkeit dazu, an so einer exponierten Stelle das Stadtbild zu verschandeln.