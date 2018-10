Blumberg Budenzauber mit Lagerfeuerromantik

Geisingen-Leipferdingen. Entstanden aus dem Haushaltswarengeschäft Scherer heraus haben Helena Scherer und Birgit Fluck die Idee fortgeführt. Schon 2006 zog das Geschäft innerhalb Blumbergs in größere Räume um, damit einher ging eine Neuorientierung. So nahmen die Inhaberinnen Geschenkartikel ins Sortiment auf. 2015 folgte der Umzug: nach Geisingen in ein ehemaliges Möbelhaus, da der Platz in Blumberg einfach nicht mehr ausgereichte

Mittlerweile ist der Familienbetrieb mit Ladengeschäft, Showroom für Designobjekte aus dem Bereich Wohnaccessoires unter den Top Händlern für Rosenthal und Villeroy und Boch und bietet auf 600 Quadratmetern Fläche zu finden.

Bereits als Birgit Fluck 2003 in den Betrieb in Blumberg einstieg, zeigte sich Handlungsbedarf, auf das neue Online-Kaufverhalten zu reagieren. Das Internet bot sich als Lösung an und entwickelte sich rasch zur digitalen Erfolgsgeschichte mit einem Lagerverkauf der Restbestände.