Blumberg Briefmarken jetzt im Baufachmarkt

In der Blumberger Kernstadt wurde ein kleiner Strukturwandel vollzogen: Im Geschäft Schreibwaren Knöpfle in der Hauptstraße endete am Freitag die Ära der Postagentur, die 2004 unter der Vorgängerin Berbel Raitzsch begonnen hatte.

Blumberg. Ab sofort finden Kunden die Post im Baufachmarkt Knöpfle am östlichen Stadtrand. Um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten, hat dort bereits am Montag dieser Woche der Postbetrieb begonnen.

Auch für die Blumberger Innenstadt bedeutet der Wechsel eine Strukturveränderung. Christian Knöpfle hat im Mai 2012 das Schreibwarengeschäft von Berbel Raitzsch übernommen. Zugleich übernahm er damit die schon bestehende Postagentur, die dort eingerichtet worden war, nachdem das Postamt in Blumberg am Stadtbrunnen im Dezember 2004 seine Pforten geschlossen hatte. Die Post war dort in einem Geschäft an der viel begangenen und viel befahrenen Ecke Hauptstraße/Theodor-Schmid-Straße untergebracht.