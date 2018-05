Blumberg Braucht es den Bezirksverband?

Pfeiffer bat die Anwesenden, weiter zu hinterfragen, welche Gremien in der Partei überhaupt nötig seien. Sprich, ob von den vier Ebenen Stadtverband, Kreisverband, Bezirksverband und Landesverband nicht ein Gremium wegfallen könnte. Mit der Beitragserhöhung könne es jedenfalls so nicht weitergehen. Im Kreisvorstand seien Hannelore Vetter und er früher mit dieser Meinung "alleine auf weiter Flur" gewesen. Seine Fragen: Was sei die Funktion des Bezirksverbands? Was tue er für die Mitglieder? Was tue er für die Wahlen?

Hannelore Vetter bekräftigte die Kritik. Sie habe sich während ihrer 15 Jahre im CDU-Kreisvorstand oft nach dem Sinn des Bezirksverbands gefragt. Jeden Monat hätten sie auf Kosten des Verbands eine Sitzung in einem schönen Hotel abgehalten. Hannelore Vetter: "Da wird viel Geld rausgeschmissen", und vor den Wahlen würden viel zu viele Flugblätter gedruckt, für Hannelore Vetter eine glatte Verschwendung. Auf dem Kreisparteitag im März hätten nur sechs Delegierte gegen die Erhöhung gestimmt, darunter die vier aus Blumberg. Wenn der Mindestbeitrag Richtung 80 Euro im Jahr steige, halte das Interessenten davon ab, in die Partei einzutreten.

Jan Schweizer, Ortsvorsitzender, unterstrich das. Sie hätten schon darüber diskutiert, dass Mitglieder aus diesen Gründen austreten. Fraktionssprecher Dieter Selig erklärte, der Gemeinderat habe für Blumberg eine Plakatierungssatzung beschlossen. Bei zu vielen Wahlplakaten müssen man intervenieren, da sei auch der Kreisverband gefordert. Wobei der Stadtverband Blumberg die Wahlplakate noch selbst aufhängt, manch anderer Stadtverband lasse sie aufhängen. Stadtrat Christof Rösch sagte, er sei eigentlich davon ausgegangen, dass die Beiträge reduziert würden, weil die CDU vor der Bundestagswahl mit Beitragsgeldern von der Post Adressen gekauft habe.

Beim CDU-Bezirksverband Südbaden war am Montag telefonisch und per E-Mail niemand zu erreichen.