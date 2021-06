Blumberg braucht dingend Bauplätze, die Nachfrage ist so groß, dass die Stadt handeln will. Bereits in der Sitzung am 24. Juni will Bürgermeister Markus Keller dem Gemeinderat wahrscheinlich vorschlagen, das Neubaugebiet Hondingen mit 15 Bauplätzen vorzuziehen: "Weil wir einfach Bedarf haben", so Keller.