Blumberg Blumbergs Straßen werden festlich beleuchtet

Blumberg (blu). Die Werbegemeinschaft "Blumberg Gewerbevereint", die für die Idee und Organisation der Weihnachtsbeleuchtung in Blumberg verantwortlich ist, bittet die Blumberger Bevölkerung auch in diesem Jahr um ihre Unterstützung. Mit der Aktion "Ein Stern, der Deinen Namen trägt" können alle Interessierten wieder die Patenschaft für einen Stern der Blumberger Weihnachtsbeleuchtung übernehmen. "Schenken Sie Ihren Familienangehörigen oder Freunden einen Stern mit Ihrem individuellen Gruß", heißt es im Aufruf von Blumberg Gewerbevereint. Dieser wird dann an der dazugehörenden Laterne befestigt.