In Begleitung von Erzbischof Stephan Burger beteiligten sich am Sonntag etliche Blumberger an der Sternwanderung des Schwarzwaldvereins zum Berggottesdienst auf den Brend bei Furtwangen. Die Blumberger waren Teil einer rund 70-köpfigen Wandergruppe unter Führung der Bezirksvorsitzenden Monika Recktenwald. Bei schönem Sonnenwetter ging der Weg von der Martinskapelle am Güntersfelsen vorbei auf den Furtwanger Hausberg auf 1150 m Höhe. Erzbischof Burger zelebrierte unter freiem Himmel bei bester Fernsicht. Mehr als 800 Gläubige waren auf den Brend gepilgert. Der Erzbischof verdeutlichte in seiner Predigt den Glauben an die Eucharistie, als Grundpfeiler der katholischen Kirche. Foto: Franz