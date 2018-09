Blumberg Blumberger sind immer für Ideen gut

Eine kleine Rangierlok inmitten des Kreisels, das wäre doch was. Als Werbung für die Sauschwänzlebahn, die ja nur wenige Meter weiter in Richtung Weizen abfährt. Doch diese Idee des Blumberger Gemeinderates wurde von der Straßenverkehrsbehörde abgelehnt. Zu gefährlich, lautete damals das Urteil, denn eine EU-Richtlinie verbietet bis heute "starre Hindernisse". Doch ein Adventskranz, der müsste doch erlaubt sein, dachte sich der frühere Stadtbaumeister August Zeller Ende 2010, nachdem der Kreisel seit seiner Inbetriebnahme vom Bauhof und der Stadtgärtnerei schön bepflanzt worden war. Seitdem wird der Kreisverkehr immer wieder neu gestaltet, meist passend zum Jahreskalender oder den christlichen Festen. Das kommt an, viele Bürger erfreuen sich an den Ideen aus dem Rathaus. Man darf gespannt sein, was den Kollegen um Stadtgärtner Joachim Deusch und Bauhofleiter Michael Gräble in Zukunft noch alles einfallen wird.