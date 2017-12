Bodo Schreiber, Vorsitzender von Blumberg Vereint, überreicht Elfriede Kropf (rechts) und Christel Kaiser Gewinngutscheine des Gewerbevereins über 200 beziehungsweise 80 Euro. Die beiden Blumbergerinnen gehörten bei der Quartalsziehung zusammen mit Ulla Zeller, die nicht anwesend war, zu den glücklichen Gewinnerinnen. Am Blumberger Gewinnspiel können alle Kunden in den Mitgliedsgeschäften bei einem Einkauf im Wert von mindestens zehn Euro ein Kärtchen mit 24 Feldern abstempeln lassen, das in die Quartalsverlosung kommt. Foto: Baltzer