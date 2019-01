Blumberg Blumberg hat nur die Statistenrolle

Das Schweizer Bundesamt für Energie bietet nun am Donnerstag, 31. Januar, um 19 Uhr in der Gemeindehalle Jestetten eine Infoveranstaltung an. In eineinhalb Stunden werden von Schweizer Seite Informationen zum Bundesratsentscheid zur Etappe zwei sowie zum weiteren Vorgehen in Etappe drei gegeben. Nach diesen Informationen besteht Gelegenheit zur Diskussion. Landrat Sven Hinterseh wird ebenfalls teilnehmen.