Blumberg Blumberg hat ihr viel zu verdanken

Über die Kriegs- und Nachkriegszeit immer wieder mit Not und Elend konfrontiert, war soziales Engagement für Friedel Gerber eine Selbstverständlichkeit, und so gründete sie 1978, als die Kinder schon alle aus dem Haus waren, mit sechs gleichgesinnten Frauen den "Mobilen Mittagstisch", um allen, die selber nicht mehr in der Lage waren, sich zu versorgen , einmal täglich eine warme Mahlzeit zu ermöglichen.

Am Anfang wurde noch selbst gekocht, das war aber auf die Dauer wegen der großen Nachfrage nicht mehr möglich. "Die damalige Firma Teves übernahm über die Kantine das Kochen, und wir waren mit unserem Angebot zwei Jahre vor Donaueschingen erfolgreich," Friedel Gerber freut dies noch heute.

Die enge Zusammenarbeit mit dem DRK Blumberg kam zustande und ist heute kaum mehr im sozialen Angebot wegzudenken. Jetzt versorgen die Fahrerteams des DRK Blumberg kontinuierlich immer mehr ältere Mitmenschen mit der täglichen warmen Mahlzeit. Aber das ist nicht alles.

Vieles angestoßen

"Die Freiwilligen kommen ins Haus und haben immer Zeit für ein kleines Gespräch, das ist ganz wichtig für ältere Menschen in unserer so schnelllebig gewordenen Zeit, so Friedel Gerber nachdenklich. 1996 legte sie die Verantwortung für den so gut etablierten "Mobilen Mittagstisch" in jüngere Hände und widmete sich der immer größer gewordenen Familie. Viel hat sie zusammen mit ihrem Ehemann über lange Jahre getragen und verändert.

Gern erinnert sie sich an die allerersten Neujahrsempfänge, zu denen nur Herren gebeten waren. "Hat sich schnell geändert," sagt sie lachend. Und wichtig war ihr auch immer das kirchliche Engagement bei den Basaren der evangelischen Kirchengemeinde.

Die Vernissagen der Kunstausstellung besuchte sie regelmäßig wie auch die großen Konzerte der Stadtkapelle und die klassischen Neujahrskonzerte zum Jahreswechsel. Lange Jahre nach dem Tod ihres Mannes 1991 lebte Friedel Gerber noch in ihrem Haus.

Das hat sich geändert. "Das Alter und die Gesundheit fordern ihren Tribut und dem musste ich Rechnung tragen," sagt sie nachdenklich. So zog sie 2016 zu ihrer Tochter Gerlinde Rimmler nach Hausen vor Wald, und im Januar 2018 erfolgte der Wechsel ins Pflegeheim "Haus Eichberg" nach Blumberg, ihre Heimatstadt, wie sie sagt. ""Hier fühle ich mich daheim und kenne durch die langen gemeinsamen Jahre mit meinem Ehemann Werner Gerber viele Leute." Das gibt viel Gesprächsmöglichkeiten und mit dem vielfältigen Angebot im Haus kommt auch keine Langeweile auf.

Mit dem Leben zufrieden

Friedel Gerber ist sehr zufrieden. Mit der gesamten Familie, Kindern, acht Enkeln und mittlerweile elf Urenkeln wird der Geburtstag der Familienseniorin gebührend gefeiert. "Und dann kommt der Neujahrsempfang, da bin ich schon eingeladen und freue mich darauf."