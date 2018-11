Blumberg Blindschießer bestätigen Vorstandsteam

So war es auch am Sonntagnachmittag im selbst renovierten Gemeinschaftshaus in Eschach, als 35 Mitglieder und damit fast die Hälfte des Narrenvereins, kamen. Neben den Berichten der Verantwortlichen um die beiden Vorsitzenden Thomas Beuter und Karin Keller standen die Teilneuwahlen an. Die Wahlleitung lag in den Händen von Ulrike Mogel-Link, Achdorfs stellvertretender Ortsvorsteherin. Thomas Beuter wurde in geheimer Wahl in seinem Amt als Vorsitzender einstimmig bestätigt, ebenso Kassiererin Ann-Katrin Engesser.

Gottfried Mogel und Matthias Engesser werden in den nächsten zwei Jahren die Blindschießer als Beisitzer präsentieren.

Schriftführerin Adelheid Bäurer und die weitere Vorsitzende Karin Keller waren bereits im vergangenen Jahr in ihren Ämtern bestätigt worden. Versammlungsleiter Beuter freute sich über die rege Teilnahme an der Mitgliederversammlung. Er hielt einen Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr. Den Aktiven legte er die Teilnahme an der diesjährigen Fastnachtseröffnung am Samstag, 17. November, in der Blumberger Stadthalle nahe, den dieses Jahr die Blumberger Riedwächter ausrichten. Zusammen mit Karin Keller hielt Beuter einen Ausblick auf die kommende Fastnacht und das Vereinsgeschehen. "Wir werden nicht nur für die Fastnacht planen, sondern auch etwas für die Kameradschaftspflege der Zunft tun", war das Motto der beiden. Das Motto für die Fastnacht, "Eine Zeitreise", steht fest. Im nächsten Jahr gelte es auch, das 44-jährige Bestehen der Blindschießer zu feiern.