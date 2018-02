Blumberg Dorfgeschichte mit Herzblut erzählt

Die beeindruckten Besucher im Alter zwischen 28 bis 90 Jahren hatten auch viel zu erzählen. Zeitzeugen, Nachbarn, Freunde der Flüchtlingsfamilie van Beek, konnten sich gut an die Zeit erinnern. So mancher Zuhörer wurde geradewegs in die eigene Vergangenheit versetzt.

Man spürte, dass Werner Bogenschütz mit Herzblut und sehr lebendig und anschaulich die Aufzeichnungen von Heinz van Beek vortrug. Anschaulich erläuterte er die Biografie der Brüder Martin und Heinz van Beek und Geschehnisse in Hondingen. Vielfältig waren in den Kriegsjahren die Arbeiten bei den Bauern im Ort. Im Januar 1945 als Flakhelfer eingezogen, überlebte Heinz van Beek die ständigen Tieffliegerangriffe unverletzt. Die Begegnungen mit den Bewohnern waren freundlich, die Buben waren im Dorf integriert.

Martin van Beek besuchte die Grundschule, Heinz begann eine Lehre in Donaueschingen. Freundschaften wurden geschlossen.

Bereits kurz nach Ende des Krieges wurde unter Leitung von Franz Eisele eine Theatergruppe gegründet, Heinz gehörte zu den ersten Laiendarstellern. Heinz van Beek beschreibt die Zeit hier als die "schönsten Jahre seines Lebens".

Geschichtsausstellung im Pfarrhaus ist am 18. März wieder geöffnet

Unvergessen sind die Menschen, die sein Leben formten. Gerne wären die Kinder Heinz und Martin nach Kriegsende in Hondingen geblieben, doch die Familie zog Ende 1952 wieder nach Essen, wo der Vater einen Klempner-Betrieb gründete.

So lange es die Gesundheit erlaubte, wurden die Freundschaften mit gegenseitigen Besuchen gefestigt. Die Geschichtsausstellung im Pfarrhaus ist wieder geöffnet am Sonntag, 18. März von 14 bis 17 Uhr.